Жириновский предсказал эпоху «цифровой демократии»

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и будущий кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский заявил, что через 30 лет партийная принадлежность в стране исчерпает себя, и начнется эпоха «цифровой демократии».

Принимая участие в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», политик спрогнозировал, что к названному им сроку «профсоюзов уже не будет», как и партий, а голосование будет проводиться на дому. «Нажали на кнопочки — и сразу все знают, какой закон проходит, принимают», — пояснил Жириновский.

Он, по его собственным словам, является сторонником «беспартийного правительства и беспартийного президента».

Комментируя возможные шаги, которые его будущие соперники в борьбе за президентское кресло называли в числе своих первых гипотетических решений на посту главы государства, Жириновский предложил убрать с Красной площади все захоронения, включая Мавзолей с телом Владимира Ленина, и перенести останки на Федеральное кладбище в Мытищах.

Кроме того, лидер ЛДПР считает необходимым восстановить сеть государственных магазинов с централизованно регулируемыми ценами, а розничную стоимость водки ограничить 100-200 рублями за бутылку.

О том, что тело Ленина пора предать земле, ранее заявили собирающиеся выдвинуть свои кандидатуры на президентские выборы журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Идею поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дождаться времени, когда перенос мумии вождя революции из Мавзолея будет отвечать народным чаяниям, и тогда провести референдум по этому вопросу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возникший в СМИ ажиотаж, сообщил, что вопрос о захоронении останков Ленина не стоит на повестке дня кремлевской администрации.