Египет начал «мстить за мучеников» взорвавшим мечеть боевикам

На Синайском полуострове в ходе антитеррористической операции, последовавшей за совершенным накануне терактом в мечети деревни Бир аль-Абед в районе города Эль-Ариша, ликвидированы 30 боевиков. По словам представителей силовых ведомств Египта, все они были причастны к организации взрыва, передает Sky News Arabia.

По данным телеканала, который ссылается на официального представителя министерства обороны страны Тамера Рифаи, боевиков застигли в населенном пункте Эр-Рисан, который расположен в центральной части Синая. Теперь военные и полицейские ищут их тренировочные лагеря.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал «отомстить за мучеников», ставших жертвами взрыва в мечети. «Армия и полиция отомстят за наших мучеников и вернут безопасность и стабильность путем силы в ближайшее время», — приводит слова египетского лидера AFP.

Египетская армия использовала беспилотники для ликвидации 15 террористов, которые, как утверждают военные, причастны к организации подрыва мечети и последовавшего расстрела прихожан. Ракетными ударами с БПЛА были уничтожены два автомобиля-внедорожника, двигавшиеся по пустынной дороге в северной части Синайского полуострова, в окрестностях деревни Аль-Равда в районе Эль-Ариша (в той же местности, где расположена взорванная мечеть). Эти автомобили использовались для осуществления теракта, утверждают в оборонном ведомстве.

Кроме того, как сообщили в Минобороны Египта информационному агентству Al Arabiya, беспилотники нанесли удары по опорным пунктам террористов, где хранилось вооружение и экипировка.

Напомним, взрыв в мечети Бир аль-Абед прогремел накануне, когда там проходила традиционная пятничная молитва. Когда уцелевшие прихожане ринулись из здания на улицу, караулившие снаружи боевики открыли по ним огонь из четырех внедорожников, после чего скрылись. На данный момент число погибших составляет 235 человек, количество пострадавших превышает 150 человек и все еще уточняется.