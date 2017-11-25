Порошенко призвал Россию покаяться за голодомор

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе траурных мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов заявил о необходимости покаяния России за голодомор, передает телеканал «112 Украина».

«Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного: чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Голодомор», — сказал Порошенко, напомнив, что РФ сама вызвалась быть правопреемницей СССР после его распада.

По словам президента Украины, таким образом Россия взяла на себя «не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима», которые, «к сожалению, пока оправдывает».

Кроме того, Порошенко призвал «принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий» — голодомора и холокоста. «Чтобы на всех континентах осознали, что не признавать голодомор — так же аморально, как и отрицать холокост», — пояснил политик.

В программу траурных мероприятий вошло открытие композиции из колосьев пшеницы к скульптуре «Горькая память детства» на центральной аллее Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора на Украине», коллективная молитва по умершим от голода в 1932-1933 годах и установка «Свечей Вечной Памяти» у мемориального знака «Свеча памяти», общенациональная минута молчания и всеукраинская акция «Зажги свечу».