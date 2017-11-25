Заммэра Москвы анонсировал открытие международного автовокзала

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о планах по открытию будущим летом международного автовокзала рядом со станцией «Ховрино» Замоскворецкой линии столичного метрополитена, передает агентство «Москва».

«Сначала мы откроем саму станцию метро «Ховрино» для пассажиров, а где-то к лету 2018 г. мы сдадим автовокзал, куда будут прибывать и городские, и междугородние, и даже международные автобусы», — пояснил Хуснуллин.

По его словам, площадь нового автовокзала составит около 5 тысяч «квадратов». Он станет частью транспортно-пересадочного пересадочного узла «Ховрино», уточнил заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал о готовности станции метро «Ховрино» на 97%. Кроме того, стало известно, что московские власти планируют в 2019 году построить станцию «Ховрино-2» (это рабочее название) на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД).