Московский Институт иностранных языков лишился лицензии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила о приостановке действия лицензии московского Института иностранных языков (МИИЯ), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Рособрнадзоре уточнили, что соответствующее решение было принято по итогам проведенной в вузе проверки и неисполнения администрацией института предписаний по устранению выявленных нарушений.

Образовательное частное учреждение высшего образования (ОЧУ ВО) «Институт иностранных языков» получил новую лицензию в мае нынешнего года. На сайте вуза говорится, что это одно из первых негосударственных некоммерческих образовательных учреждений российской столицы.

«В начале 90-х годов был известен как педагогический Институт иностранных языков Gaudeamus», — указано в описании учебного заведения. Кроме того, там упоминается, что в 1997 году институт первым из российских вузов включил в свою структуру центр по приему экзаменов на сертификаты Кембриджского университета (IGCSE и AICE), они являются обязательными на английском отделении.

Помимо московского Института иностранных языков, Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в Подольский социально-спортивный институт.

Напомним, приостановка действия лицензии на право ведения образовательной деятельности запрещает вузу выдавать своим выпускникам дипломы установленного министерством образования и науки образца и гарантировать абитуриентам отсрочку от призыва в армию.