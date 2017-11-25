Видеоблогер предупредил о дефекте корпуса iPhone X

Некий владелец iPhone X — нового флагмана в линейке айфонов — выявил очередной дефект свежего продукта американской компании Apple: оказывается, нажатие на нижнюю часть корпуса заставляет его издавать щелкающий звук.

Пользователь, который публикует видеообзоры гаджетов на YouTube под ником iAppleGeek, списывает щелчок на брак — неплотно прилегающий экран. В комментариях другие пользователи отметили, что аналогичный дефект встречается и у айфонов предыдущих моделей.

Напомним, продажи iPhone X стартовали 3 ноября, а спустя неделю на компанию-производителя посыпались жалобы от недовольных покупателей: они сообщали, что в холодную погоду экран смартфона перестает реагировать на прикосновение пальца «через две секунды».

Служба поддержки Apple провела проверку по этому поводу, выпустила официальное уведомление с признанием дефекта и пообещала приложить усилия к его устранению. «Решение проблемы будет в одном из следующих обновлений», — говорится в сообщении сервисной службы.

Специалисты заверили, что сенсорная функция экрана iPhone X восстанавливается вскоре после его возвращения в нормальный температурный режим, то есть отсутствие отклика на касание из-за холода является кратковременным.

Между тем руководство Apple рекомендовало использовать смартфон строго в указанном инструкцией температурном диапазоне — от 0º до 35º C. Выход за эти рамки в любую сторону способен повлечь за собой нарушения в работе устройства, последствия которых не считаются гарантийным случаем. Низкие температуры негативно сказываются на сроке службы аккумулятора и работе экрана.

Кроме того, компания-производитель предупредила о возможном выгорании и «других визуальных изменениях» дисплея iPhone X в случае, если владелец будет долго держать экран включенным.