Кудрин предсказал людям «почти бессмертие» через 10-15 лет

Бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предсказал, что в ближайшие 10-15 лет технологии позволят продлевать жизнь человека до «почти бессмертия».

«Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди», — цитирует РИА Новости речь Кудрина на Общероссийском гражданском форуме.

По его словам, технологическое отставание — это один из главных стоящих перед российской экономикой вызовов, наряду с проблемами в развитии отдельных технологий. Кудрин считает, что РФ в ряде случаев сама провоцирует риски для собственной международной изоляции, а это крайне негативно сказывается на обмене знаниями и технологиями.

По данным Росстата, за половину прошлого года в стране скончались более 525 человек на 100 тысяч трудоспособного населения. Кудрин подчеркнул, что высокой производительности труда в России невозможно достичь без «активного долголетия» и «улучшения здоровья».

Напомним, ранее глава ЦСР предсказывал, что через 10 лет целый ряд рабочих обязанностей, в том числе выполняемых чиновниками, смогут взять на себя роботы.