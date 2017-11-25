Кудрин заявил об отсутствии претензий на пост президента

Глава Центра стратегического развития (ЦСР) и Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил об отсутствии у него планов на участие в президентских выборах.

«Нет, друзья, я сейчас в другой роли. Я готовлю программу, предложения, которые передаю президенту. Не просто президенту, действующему президенту», — цитирует экс-министра финансов России РБК.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники в Кремле сообщили, что в президентских выборах могут принять участие «кандидат от бизнеса» и «либеральный кандидат». В качестве одного из них называли именно Кудрина — хотя он сразу же заявил о «преждевременности» обсуждения подобных слухов. Эксперты считают, что спрос на таких кандидатов у электората невысок.

«Представительство или отсутствие такового в бизнесе не является критерием для возможности участия в президентских выборах. Вот, наверное, из этого нужно исходить», — прокомментировал возможность выдвижения «кандидата от бизнеса» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.