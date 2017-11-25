Путин подписал закон о СМИ — иностранных агентах

Российский лидер Владимир Путин подписал сегодня закон о СМИ — иностранных агентах. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, вступающий в силу с момента публикации, позволяет признавать иноагентами средства массовой информации, которые финансируются лицами, получающими деньги из иностранных источников, или напрямую из-за рубежа.

Напомним, этот закон прошел третье чтение в Государственной думе 15 ноября, а спустя неделю получил одобрение Совета Федерации. Министерство юстиции еще 17 ноября — то есть до вступления документа в силу — начало рассылать определенным СМИ уведомления о том, что они могут быть включены в список иностранных агентов. Такое уведомление, в частности, получила радиостанция «Голос Америки».

Закон о СМИ-иноагентах стал реакцией российских властей на действия США в отношении телеканала RT — американский Минюст обязал его зарегистрироваться в качестве иноагента.

Средства массовой информации, признаваемые иностранными агентами, обязаны отчитываться о своей деятельности и источниках финансирования, а также снабжать выпускаемые материалы соответствующими пометками.