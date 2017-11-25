Суд Парижа оценил нападение на газету Liberation в 25 лет тюрьмы

Абдельхаким Декар, в ноябре 2013 года совершивший вооруженное нападение на редакцию парижской газеты Liberation, приговорен судом французской столицы к 25 годам лишения свободы, передает телеканал BFM.

Судья пришел к выводу, что преступление 52-летнего мужчины было продиктовано его «неприязнью к обществу», и признал Декара виновным. Подсудимый, который, по мнению журналистов, на финальном заседании процесса выглядел «изможденным», в заключительном слове в очередной раз заверил, что не собирался никого убивать. По словам Декара, его целью было «запугать» журналистов. Адвокат мужчины тоже заявил, что его клиент «никогда не был убийцей».

Тем не менее факты говорят сами за себя: в середине ноября Дехар устроил обстрелы здания редакции Liberation и штаб-квартиры банка Societe Generale в Париже. В первом случае один из журналистов получил тяжелое огнестрельное ранение, во втором обошлось без пострадавших. Полиция, придя задержать подозреваемого, обнаружила его в бессознательном состоянии. Как затем решило следствие, Дехар пытался покончить с собой.

Он уже был судим — в 1998 году, за соучастие в грабеже и погоне на автомобиле, в ходе которой погибли трое сотрудников полиции и таксист. Кроме того, Декару вменили участие в деятельности ультралевой группировки. Тогда мужчину осудили на четыре года тюрьмы.