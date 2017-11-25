Латвийские эксперты подсчитали русскоязычных ботов в Twitter

Специалисты базирующегося в Латвии Центра стратегических коммуникаций НАТО проанализировали активность так называемых ботов в социальных сетях, уделив особое внимание русскоязычным аккаунтам. В докладе по итогам этого исследования, опубликованном под заголовком Robotrolling, говорится, что «политические силы используют ботов в социальных медиа, чтобы манипулировать общественных мнением о региональной геополитике».

Авторы документа утверждают, что в августе-сентябре нынешнего года на «русскоязычных ботов» пришлось около 70% всех сообщений о присутствии НАТО в Прибалтике и Польше, опубликованных в Twitter на русском языке. Анализ охватил, как говорится в докладе, «все упоминания НАТО и Латвии, Литвы и Эстонии или Польши» — их нашлось 6,2 тысячи, и каждое третье было написано по-русски.

В англоязычном твиттере на ботов приходится около 39% аккаунтов, создавших в период с августа по октябрь 2017 года 52% всех англоязычных сообщений в этой социальной сети.

«В общем и целом 60% всех активных русскоязычных аккаунтов в подавляющем большинстве случаев автоматизированы. Мы утверждаем, что большинство русскоязычных Twitter-аккаунтов, которые упоминают определенный узкий набор понятий, — боты», — говорится в докладе Центра стратегических коммуникаций НАТО. Его эксперты отметили «резкое падение (на 13%) активности русскоязычных ботов в период с августа по октябрь» по сравнению с первой половиной года.

Отметим, что Центр, подготовивший доклад, не подчиняется Североатлантическому альянсу напрямую и специализируется на исследованиях, связанных с присутствием НАТО в Польше и прибалтийских республиках.