Памфилова запросила 40 тысяч видеокамер на выборы президента

Руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в рамках предстоящих в марте 2018 года президентских выборов на избирательных участках могут установить более 40 тысяч видеокамер — причем там, где будет голосовать по меньшей мере 80% избирателей.

«Я прошу цифру в 40 тысяч видеокамер пока не употреблять, их может быть и больше. Мы поставили задачу, чтобы камеры стояли на участках, которые охватывают минимум 80% избирателей», — цитирует «Интерфакс» заявление Памфиловой на проходящем в Москве Объединенном гражданском форуме.

Напомним, сегодня глава Центра стратегического развития (ЦСР) и Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что у него нет планов на участие в выборах президента в качестве кандидата. Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщали о возможности выдвижения «кандидата от бизнеса» и «кандидата-либерала», называя Кудрина вероятным претендентом на одну из указанных ролей. Сам Кудрин охарактеризовал эти разговоры как «преждевременные».

Интригой остается участие в выборах оппозиционера Алексея Навального. ЦИК в лице Памфиловой предупредил его, что наличие судимости у кандидата не позволяет ему баллотироваться в президенты, но возможность выдвижения политика по-прежнему обсуждается — с вопросом о том, может ли Центризбирком изменить свою позицию в трактовке закона «О выборах». В частности, тот же Кудрин сегодня заявил, что не исключает вероятности участия Навального в выборах.