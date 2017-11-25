Главком ВСУ запустил подготовку к вводу миротворцев в Донбасс

Украинский главнокомандующий Виктор Муженко утверждает, что вооруженные силы страны начали готовиться к вводу в Донбасс миротворцев ООН. Такое заявление он сделал в интервью интернет-газете «Неделя».

По словам Муженко, несмотря на начало подготовки, о сроках проведения миротворческой миссии говорить пока рано — еще нет конкретного решения о ее развертывании, составе и мандате.

«Речь идет о переформатировании антитеррористической операции и приведении ее в соответствие будущему закону, известному как закон о деоккупации. Мы предполагаем также переформатирование сил и средств, участвующих в АТО, с учетом введения миротворцев», — заявил главком ВСУ.

Он пояснил, что украинским военным необходимо заблаговременно подготовиться к вводу миротворческого контингента, поскольку власти страны обозначили это как приоритет.

Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил ввести миротворцев ООН в зону конфликта на востоке Украины, напомнив, что с этой идеей ранее выступал сам Киев. Однако Россия и Украина занимают принципиально разные позиции по поводу зоны размещения «голубых касок»: в Киеве требуют, чтобы они охраняли всю неподконтрольную ему территорию, а это значит, что миротворцы встанут на российской границе.

В начале ноября появилась информация о том, что Белый дом собирается обсудить с Кремлем возможность размещения в Донбассе 20 тысяч миротворцев — причем необязательно из ООН.