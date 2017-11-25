Россия выделила деньги на реконструкцию мечети в Алеппо

Российские власти выделили средства на восстановление и реставрацию мечети Омейядов в сирийском Алеппо, которая была разрушена террористами. Об этом со ссылкой на архитектора и историка Сахара Аляби сообщает «Интерфакс».

Мечеть Омейядов в составе комплекса старого города Алеппо включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена в VIII веке, а в ходе недавних событий в Сирии — захвачена боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и разорена. Террористы многое разрушили, о чем сирийские власти сообщили в ЮНЕСКО, однако организация не помогает стране в восстановлении объекта архитектуры.

«Мы сейчас пытаемся понять, насколько серьезны повреждения. Например, мы пока не можем понять, как восстанавливать окна и двери центрального входа. Дерево, из которого они были сделаны, в Сирии не растет», — пояснил Аляби, добавив, что архитекторы «ломают голову, как скрыть пробоины от пуль и мин на каменных стенах и вернуть им прежний вид». По словам историка, это «очень сложная задача».

Кроме того, боевики разрушили 45-метровый минарет Великой мечети Алеппо — они выкопали под землей тоннель и устроили там взрыв. В итоге на месте башни остались завалы, которые сейчас разбирают специалисты. Они нумеруют каждый камень, чтобы впоследствии восстановить кладку в первозданном виде.

Предполагается, что реставрация мечети в целом займет по меньшей мере три года, причем основная доля усилий и затрат придется на мозаику и орнаменты, в изобилии украшавшие интерьер здания.

Напомним, ранее стало известно, что на восстановление мечети Омейядов переданы 14 млн долларов из фонда Ахмата Кадырова (Чечня).