Народный совет ЛНР принял отставку Плотницкого

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял заявление ее главы Игоря Плотницкого об отставке по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. На заседании органа управления ЛНР в поддержку его ухода проголосовали все 38 депутатов, передает Луганский информационный центр.

На том же заседании было одобрено предложение Плотницкого назначить исполняющим обязанности главы ЛНР министра государственной безопасности Леонида Пасечника.

Напомним, ранее Игорь Плотницкий оформил заявление на имя председателя Народного совета Владимира Дегтяренко, в котором попросил принять его отставку, сославшись на состояние здоровья. Пасечник объявил себя и.о. главы ЛНР «впредь до предстоящих выборов» еще накануне, 24 ноября. Он уточнил, что под проблемами со здоровьем Плотницкий подразумевал «многочисленные ранения» и «последствия контузии».

Отставка Плотницкого трактуется в СМИ как логическое продолжение событий, разворачивающихся в самопровозглашенной республике: 20 ноября он отстранил от исполнения обязанностей главу МВД Игоря Корнета, который заявил о выявлении в ЛНР сети агентов украинских спецслужб. Корнет отказался покинуть пост и привлек своих подчиненных к установлению контроля над центром Луганска. В частности, было заблокировано здание администрации.

Сообщалось, что Плотницкий «бежал» в Россию. О его прилете в Москву в сопровождении двух оперативников рассказал в Facebook писатель Захар Прилепин, а впоследствии появились и другие подтверждения прибытия экс-главы ЛНР в российскую столицу.