Белоруса заставили снять «победные» наклейки на въезде в Литву

Житель Белоруссии сообщил, что литовские пограничники обязали его соскоблить с заднего стекла автомобиля наклейки, на которых была напечатана различная символика, связанная с Днем Победы. Таким образом сотрудники пограничной службы Литвы исполняли закон, запрещающий советскую символику, пишут «Известия».

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Каменный Лог и был записан на камеру видеорегистратора, благодаря чему впоследствии попал в сеть. В сообщении отмечается, что свои требования литовские пограничники никак не аргументировали, то есть закон о запрете советской символики ими не упоминался.

Напомним, схожий закон — о «декоммунизации» — действует на Украине с 2015 года. В середине ноября стало известно, что Киев начал переименовывать украинские порты с советскими названиями, а также железнодорожные станции и другие объекты транспортной инфраструктуры страны.

«Границу между Украиной и Россией не следует рассматривать лишь как границу между двумя странами — ее следует рассматривать как границу между цивилизацией на западе и варварами на востоке», — заявил глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян.