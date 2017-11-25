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25 ноября 2017, 17:04
Владимир Путин Россия Сергей Шойгу Судан

Президент Судана рассказал о переговорах по созданию военной базы РФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Судана Омар Башир
Президент РФ Владимир Путин и президент Судана Омар Башир
Фото: пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и посетивший Москву суданский президент Омар Башир обсудили возможность создания военной базы в Судане — на Красном море, передает РИА Новости со ссылкой на самого Башира.

В интервью он сообщил об обсуждении возможности приобретения российских истребителей Су-30 и Су-35, а также зенитно-ракетных комплексов С-300. «У нас нет намерений проводить агрессию за рубежом, мы хотим защищать страну», — пояснил свои намерения президент Судана.

Тем не менее об итогах переговоров с Путиным и Шойгу он не рассказал, уточнив лишь, что сначала встречался со своим российским коллегой, а уже потом отдельно с министром обороны РФ.

Напомним, Башир впервые посетил Россию с визитом. В Москву он прибыл в минувший четверг. На встрече с Путиным в присутствии журналистов суданский лидер заявил о необходимости защищать свою страну от «агрессивного воздействия США» и выступил против «американского вмешательства» во внутренние дела стран региона. По словам Башира, результатом такого вмешательства стала война в Сирии, конфликт в Ираке и отделение Южного Судана, которое последовало в 2011 году за референдумом об автономии.

Идею создания российской военной базы в Судане уже прокомментировали в верхней палате парламента РФ. Первый заместитель председателя сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что подобные решения принимает верховный главнокомандующий, но в целом у России нет причин «отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует».

Клинцевич считает, что в обозримом будущем такие предложения поступят и из других стран, впечатленных успехом российских военных в Сирии. «Российская военная база в той или иной стране — это гарантия ее безопасности», — подытожил сенатор.
На данный момент Россия располагает несколькими зарубежными военными базами, функционирующими на основе межправительственных соглашений, — в Армении, Белоруссии, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Киргизии, Таджикистане и Сирии. Ранее базы располагались также на Кубе и во Вьетнаме, но РФ от них отказалась.

В прошлом году появилась информация о том, что Москва ведет с Каиром переговоры о восстановлении египетской военно-воздушной базы в Сиди-Баррани.

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