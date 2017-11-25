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25 ноября 2017, 08:52
Мемория

Мемория. Александр Сумароков

Антон Лосенко. Портрет поэта А.П. Сумарокова
Антон Лосенко. Портрет поэта А.П. Сумарокова
ГРМ

25 ноября 1717 года родился поэт и драматург Александр Сумароков.

 

Личное дело

Александр Петрович Сумароков (1717 – 1777) родился в финляндском городе Вильманстранд (ныне Лаппеэнранта), где в то время служил его отец, офицер Вологодского драгунского полка. Получил основательное домашнее образование, затем был отправлен на учебу в Сухопутный шляхетный кадетский корпус. Окончив корпус в 1740 году в чине поручика, был зачислен на службу в военно-походную канцелярию графа Миниха, затем был произведен в капитаны и стал адъютантом графа Алексея Разумовского. В конце 1745 года уже в чине майора Сумароков был назначен заведующим канцелярией Лейб-компании – привилегированной гренадерской роты Преображенского полка, где служили участники дворцового переворота 1741 года, когда к власти пришла Елизавета Петровна. Рота занималась охраной лично императрицы и членов императорской семьи. Вследствие своего особого положения лейб-компанцы отличались «крайней распущенностью и почти полным отсутствием дисциплины». Усилия Сумарокова по укреплению дисциплины приводили к многочисленным конфликтам.

Уже учась в кадетском корпусе, Александр Сумароков начал сочинять стихи. Он прочитал труд Тредьяковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» и стал сторонником новой системы русского стихосложения – силлабо-тонической. Перелагал стихами псалмы, писал песни, подражая Тредьяковскому и французским поэтам, к выпуску сочинил от имени учащихся корпуса две поздравительные оды в адрес императрицы Анны Иоанновны. В дальнейшем сочетал активную литературную деятельность со службой.

В 1751 году получает чин полковника, в 1755 – бригадира. С декабря следующего года одновременно с военной службой начинает исполнять должность директора Российского театра в Петербурге, созданного незадолго до этого на основе ярославской труппы Федора Волкова. В 1759 году Сумароков начал издавать первый русский частный журнал «Трудолюбивая пчела». Журнал выходил раз в месяц. Фельетоны и сатирические статьи, публикуемые в «Трудолюбивой пчеле» Сумароковым, вызывали недовольство и в литературной среде, и у вельмож. Надзор за журналом усилился и, выпустив двенадцать номеров, Сумароков прекратил издание.

В 1761 году Сумароков вышел в отставку, чтобы заняться исключительно литературной и театральной деятельностью. В 1769 году переехал в Москву. В Петербург вернулся в августе 1773 года для хлопот по изданию своих сочинений и постановки пьес в придворном театре. Последние годы жизни Сумарокова были омрачены болезнью (он постепенно стал слепнуть) и финансовыми неурядицами. Вполне обеспеченный в начале жизни, он был слишком расточителен и не относился к ведению хозяйства с должным вниманием. Чтобы расплатиться с долгами, ему распродавать библиотеку. В 1774 году кредиторы не позволили ему покинуть Петербург, вернуться в Москву Сумароков смог лишь в январе 1775. 29 сентября 1777 года в Москве с аукциона был продан его дом. Спустя три дня Александр Сумароков умер.

Чем знаменит

 

Литературное наследие Александра Сумарокова обширно. Помимо множества стихотворений в самых разных жанрах он сочинил девять трагедий, двенадцать комедий, две оперы, переложения всех библейских псалмов (некоторых – в двух вариантах). Свое литературное творчество он воспринимал как просвещение своих читателей – дворян, которые должны были по литературным примерам научиться добрым нравам. Именно просвещенное дворянство он считал основой идеального общества.

Сумароков выступал и как проводник идей европейской культуры в России. Он стремился создать образцы произведений всех жанров, а также познакомить читателей с культурными достижениями Европы. Для решения последней задачи он, в частности, опубликовал сокращенный перевод трактата Буало «Поэтическое искусство» под названием «Епистола о стихотворстве», где в примечаниях рассказал о более чем двадцати классиках мировой поэзии («Шекеспир, аглинский трагик и комик, в котором и очень худого, и чрезвычайно хорошего очень много. Умер 23 дня апреля, в 1616 году, на 53 века своего»). Он переводил на русский язык произведения Вольтера, Корнеля и Расина.

Образцовый поэт-классицист, Сумароков уступал в восприятии современников Ломоносову в произведениях высокого стиля, однако ему принадлежит немало удачных открытий в стихах среднего и низкого жанров: песнях, баснях. Опыты Сумарокова в простом слоге, которые были по языку куда ближе к обыденной речи дворян его времени, чем аналогичные произведения Ломоносова и Тредьяковского, были предвестниками стилистической реформы Карамзина и его последователей.

О чем надо знать

Александр Сумароков легко наживал себе врагов. Мало того, что по характеру он был очень самолюбив и вспыльчив, склонен к вспышкам гнева. Также, будучи родовитым дворянином, он презирал людей более низкого происхождения, хотя те, в силу своего чина, и обладали властью. Такие взгляды лишь ухудшали его отношения с цензорами и театральным начальством. Казалось бы, его положение должно было упрочиться после воцарения Екатерины II, которую он воспевал в «Трудовой пчеле» еще до того, как она стала императрицей. Но Екатерине пришлись не по нраву слишком критические для власти сатирические стихи Сумарокова. Позже отношение Екатерины к поэту и вовсе испортилось из-за его отзывов о «Наказе» Екатерины II. Сумароков умудрился рассориться и со своими родными, он даже чуть не был лишен по суду права управлять своим имуществом.

Прямая речь

В далеки в высоте пределы
Я дерзостно мой дух вознес;
Куда влететь не могут стрелы,
Я зрю себя в краях небес.
Я слышу ангелов просящих
И тако к вышнему гласящих:
«Правитель естества! Внемли,
Исторгни скипетр оттомана!
Достойна такового сана
Екатерина на земли».
А. П. Сумароков «Ода государыне императрице Екатерине II на взятие Хотина и покорение Молдавии»

Коль строки с рифмами — стихами то зовут.
Стихи по правилам премудрых муз плывут.
Слог песен должен быть приятен, прост и ясен,
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен;
Чтоб ум в нем был сокрыт и говорила страсть;
Не он над ним большой — имеет сердце власть.
Не делай из богинь красавице примера
И в страсти не вспевай: «Прости, моя Венера,
Хоть всех собрать богинь, тебя прекрасней нет»,
Скажи, прощаяся: «Прости теперь, мой свет!
Не будет дня, чтоб я, не зри очей любезных,
Не источал из глаз своих потоков слезных.
Места, свидетели минувших сладких дней,
Их станут вображать на памяти моей.
Уж начали меня терзати мысли люты,
И окончалися приятные минуты.
Прости в последний раз и помни, как любил».
А. П. Сумароков «Эпистола II»

Прости, моя любезная, мой свет, прости,
Мне сказано назавтрее в поход ийти;
   Не ведомо мне то, увижусь ли с тобой,
   Ин ты хотя в последний раз побудь со мной.

Покинь тоску, иль смертный рок меня унес?
Не плачь о мне, прекрасная, не трать ты слез.
   Имей на мысли то к отраде ты себе,
   Что я оттоль с победою приду к тебе.

Когда умру, умру я там с ружьем в руках,
Разя и защищаяся, не знав, что страх;
   Услышишь ты, что я не робок в поле был,
   Дрался с такой горячностью, с какой любил.
Вот трубка, пусть достанется тебе она!
Вот мой стакан, наполненный еще вина;
   Для всех своих красот ты выпей из него,
   И будь ко мне наследницей лишь ты его.

А если алебарду заслужу я там,
С какой явлюся радостью к твоим глазам!
   В подарок принесу я шиты башмаки,
   Манжеты, опахало, щегольски чулки.
А. П. Сумароков «Прости, моя любезная…»

Язык мой должен я притворству покорить;
Иное чувствовать, иное говорить,
И быти мерзостным лукавцам я подобен.
Вот поступь, если царь неправеден и злобен.
А. П. Сумароков Фрагмент из трагедии «Дмитрий Самозванец»

Уведомился я, что прислана за подписанием Ломоносова в Государственную Штатс-Контору о удержании моего жалованья промемория, дабы тем возвратить издержанную казну за напечатание моих трагедий; а понеже, хотя я и от Штатс-Конторы жалованье поручаю, однако под ведомством оной Конторы не состою, того ради оная Контора удерживать моего жалованья по Присылке Ломоносова, надеюся, не благоволит. А оный Ломоносов, яко человек, на которого я имею подозрения, по челобитью моему в силу указов, как известный мне злодей, будет от моих дел отрешен. Оный Ломоносов, может быть, принял дерзновение делать таковые на меня нападения оттого, что он часто от пьянства сходит с ума, что всему городу известно, и (как уповательно) то он ту промеморию подписал на меня в обыкновенном своем безумстве; ибо Академия причины не имеет взыскивать с меня деньги таковым порядком, понеже я не только от казенных долгов, но и ни от каких никогда не отпирался. Я Государственную Штатс-Контору нижайше прошу, чтобы она не состоящего под своим ведомством человека, по тому только одному, что он от нее жалованье получает, наказывать не благоволила; ибо ежели бы Академия хотела с меня Деньги взыскивать, оскорбляя так чувствительно и меня, честного человека, то бы должна была она писать не в то место, от которого я жалованье получаю, но где я под ведомством состою; ибо всегда и часто с ума сходящий Ломоносов не может повелением своим ни одной полушки удержать из моего жалованья, хотя бы он и в целом уме был; потому что я свое жалованье получаю по именному Ее Императорского Величества указу и служу от начала службы моей беспорочно. А он, Ломоносов, таковые во пьянстве дерзновения делал неоднократно, за что содержался несколько времени под караулом и отрешен был от присутствия Конференции. А что он не в полном разуме, в том я свидетельствуюсь сочиненною им Риторикою и Грамматикою.
Доношение в Государственную Штатс-Контору от бригадира Александра Сумарокова

Сумароков, вероятно, почитал себя русским Вольтером и по примеру образца своего покушался омногосложить свое дарование. Но если он обманулся в расчетах авторского тщеславия, то не менее того имел он нечто вольтеровское, а именно его раздражительность, несколько его сатирической горячности, которые нимало не назидательны, но часто забавны и увлекательны. Тяжба между им и Ломоносовым давно решена, и, за исключением нескольких остроумных замечаний [со стороны Сумарокова] об языке нашем, нечему научиться из фактов сей забытой тяжбы; но все еще любопытно читать их, потому что личность Сумарокова в них сказывается. То же можно сказать и о войне его с Тредьяковским, прибавив, что здесь тяжба решена забвением, насильственною мировою сделкою, скрепленною потомством, которое отказалось от Сумарокова и от Тредьяковского; но апелляции существуют. Особливо же забавны памфлеты его против подьячих; хотя они также уже чужды нам по содержанию своему, но драгоценны и ныне по истине и силе чувства и по патриотизму, их одушевляющим. Они уже не трепещут интересом минуты, но еще трепет гнева, но авторский жар еще в них сохранились.
П. А. Вяземский

8 фактов о Александре Сумарокове

  • Единственным жанром, который не поддавался Сумарокову, стала эпическая поэма. После его смерти в бумагах Сумарокова был найден черновик поэмы «Димитриада», но поэт остановился, написав всего одну страницу.
  • В 1766 году Сумароков разошелся со своей женой, с которой прожил в браке двадцать лет. Его фактической женой стала Вера Прохорова, дочь его кучера. В 1774 году они обвенчались. У Сумарокова было две дочери от первой жены и дочь и сын от второй. Вера умерла за пять месяцев до смерти Сумарокова, и он, по собственному признанию, «плакал непрестанно двенадцать недель».
  • Сумарокову принадлежит один из вариантов эзоповской басни о вороне и лисице.
  • Сумароков сочинил пьесу «Гамлет» по мотивам Шекспира, переделав его трагедию в пьесу, построенную по канонам классицизма. Он писал: «„Гамлет“ мой, кроме монолога в окончании третьего действия и Клавдиева на колени падения, на Шекеспирову трагедию едва ли походит». Тень отца Гамлета превратилась у Сумарокова в сновидение, Клавдий вместе с Полонием планировали убить Гертруду и  насильно выдать Офелию за Клавдия, Гамлет оказался человеком решительной воли и решительных действий, в финале Гертруда постригается в монахини, Полоний совершает самоубийство, а Гамлет становится королем и собирается обручиться с Офелией.
  • «Эпистолу к российским ратникам» Сумароков подписал инициалами А. С., отчего многие читатели заподозрили, что это произведение написал Александр Суворов.
  • По преданию, похороны Сумарокова оплатили московские театральные актеры.
  • Могила Сумарокова на Донском кладбище в Москве была потеряна уже в начале XIX века. Нынешний памятник установили лишь в 1951 году.
  • Пушкин называл главной заслугой Сумарокова то, что «Сумароков требовал уважения к стихотворству» в пору пренебрежительного отношения к литературе.

Материалы об Александре Сумарокове

Статья об Александре Сумарокове в русской Википедии

Статья об Александре Сумарокове в энциклопедии «Кругосвет»

Произведения в Библиотеке Максима Мошкова

Александр Сумароков в библиотеке Im Werden

Статья Н. В. Захарова и Б. Н. Гайдина о сумароковском «Гамлете»

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