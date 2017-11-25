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25 ноября 2017, 14:49
Игорь Плотницкий Луганск

Преемник Плотницкого назначил представителя на Минских переговорах

Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего
Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего
"Луганский информационный центр"

Министр государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, которого Народный совет утвердил исполняющим обязанности главы ЛНР вместо ушедшего в отставку «по состоянию здоровья» Игоря Плотницкого, назначил представлять интересы республики на Минских переговорах и.о. министра иностранных дел Владислава Дейнего.

«Первым заданием, поручением для вас, определил представлять интересы нашей республики на Минских переговорах с целью урегулирования конфликта в Донбассе мирным путем и недопущения кровопролития на наших территориях», — цитирует Пасечника Луганский инфоцентр.

Дейнего согласился с назначением и поблагодарил и.о. главы ЛНР за оказанное доверие. Ранее республику на Минских переговорах представлял ушедший в отставку Игорь Плотницкий, однако и глава МИД тоже выступал в этой роли.

Напомним, его заявление об уходе единогласно принял Народный совет республики — и на том же заседании поддержал предложение Плотницкого назначить временно исполняющим обязанности главы ЛНР министра госбезопасности Пасечника. О предстоящем назначении Пасечник заранее сообщил в соцсетях.

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