Time ответил на «отказ» Трампа стать человеком года

Американский журнал Time выступил с комментарием по поводу опубликованного президентом США Дональдом Трампом твита о якобы поступившем ему предложении стать «человеком года» по версии этого издания.

«Президент неверно понимает то, как мы выбираем человека года. Time не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря», — говорится в сообщении, которое появилось в официальном Twitter еженедельника (цитата по РБК).

Редакция журнала категорически опровергает, что в принципе может официально контактировать с кандидатом на звание человека года от имени издания.

Информацию о том, что Трампу предложили стать человеком года по версии Time, распространил он сам через свою любимую соцсеть — сервис микроблогов Twitter.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!