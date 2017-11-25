Число жертв теракта в синайской мечети выросло до 305 человек

Число погибших в результате теракта в мечети на Синайском полуострове (Египет) возросло до 305 человек (ранее передавали, что жертвами взрыва и расстрела стали 235 прихожан).

Египетская генеральная прокуратура сообщила, что нападавших было 25-30 человек, они имели при себе флаги запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», передает Reuters со ссылкой на репортаж государственное информагентство Египта Mena.

Накануне днем боевики подъехали к мечети города Бир аль-Абед, расположенного на севере Синая, на четырех внедорожниках, привели в действие взрывное устройство и расстреляли выбежавших из здания людей. Жертв оказалось много: прихожане как раз собрались на пятничную молитву.

По жертвам теракта в стране объявлен трехдневный траур. Кроме того, на совещании по безопасности при президенте Египта Абдельфаттахе Сиси было принято решение закрыть пропускной пункт на границе с Сектором Газа в городе Рафах.

Как сообщал «Полит.Ру», сегодня египетские власти начали спецоперацию, которую президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси назвал «местью за мучеников». В ходе мероприятий, осуществляемых полицией и военными, были ликвидированы по меньшей мере 15 террористов, а также их опорные пункты со складами оружия и экипировки. Для атак на внедорожники и позиции боевиков использовались беспилотники, снаряженные ракетами.

По словам официального представителя Минобороны Египта Тамера Рифаи, в районе Эль-Ариша — там же, где была взорвана мечеть, — ракетными ударами уничтожены два автомобиля с боевиками, принимавшими непосредственное участие в нападении на храм.

Президент РФ Владимир Путин направил египетскому коллеге телеграмму с соболезнованиями. «Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в послании российского лидера.