Собянин подсчитал лишних людей в России

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сельской местности и небольших городах «проживают лишние 15 млн человек» — тогда как по факту «людям там нечего делать, нет высокопроизводительного качественного труда, сплошные чиновники». Такое мнение столичный градоначальник высказал на Общероссийском гражданском форуме в ходе дискуссии «Будущее экономики страны: роль агломераций» с экс-главой Минфина РФ.

«Мы начинаем спасать маленькие города и деревни, а нужно развивать агломерации, во всем мире продолжается урбанизация», — цитирует Собянина РБК. Примером агломерации он, разумеется, считает Москву, которая уже насчитывает 30-35 млн человек — вместе с примыкающими к ней областями, куда москвичи летом ездят отдыхать, а местные жители, наоборот, в мегаполис на работу.

Москва — это «драйвер экономики» и «ядро страны, исконное ядро, причем без нефти и газа», а не «черная дыра, которая высасывает таланты со всей страны», подчеркнул мэр.

Необходимость развивать агломерации в России он обосновал соображениями безопасности, поскольку оно «приводит к развитию конкуренции и укреплению обороноспособности страны», которая «всегда находилась под ударом, и сегодня под ударом, пусть и не в военном смысле».

Алексей Кудрин своему собеседнику не оппонировал: он признал, что развитие агломераций — это одна из десяти главных задач, стоящих перед Россией, и москвоподобные агломерации необходимо создавать в Сибири и на Дальнем Востоке. Негативным фактором в этом процессе могут, по мнению экс-главы Минфина, стать «конфликты губернаторов и мэров, которые всегда оканчиваются победой губернаторов».