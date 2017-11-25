Президент Чехии поддержал «Северный поток-2»

Чешский лидер Милош Земан выразил поддержку проекта строительства газопровода «Северный поток-2» и радость по поводу того, что его страна имеет собственную позицию по этому вопросу и защищает свои интересы, передает RT.

Напомним, ранее глава российского министерства энергетики Александр Новак объявил, что «Северный поток-2» полностью соответствует европейскому законодательству и будет реализован, несмотря на санкции США.

Американский лидер Дональд Трамп в августе подписал закон о защите национальных интересов, согласно которому Госдепартамент и Минфин «в координации с союзниками» могут вводить санкции против американских и иностранных компаний, помогающих России строить трубопроводы для экспорта энергоносителей. Но в документе прописано временное ограничение — он касается только проектов, стартовавших после 2 августа (это дата вступления закона в силу).

Соответственно, формально «Северный поток-2» под действие санкций не подпадает. Однако в Госдепе на вопрос о том, не повлияет ли новый закон на реализацию проекта, прямо ответить отказались, посоветовав направить во внешнеполитическое или финансовое ведомство страны официальный запрос на разъяснения по конкретному поводу.