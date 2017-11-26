Европейские банки вывели 350 млрд евро из-за Brexit

Европейские банки сократили вложения в британские активы на 350 млрд евро за год, прошедший после объявления о подготовке Великобритании к выходу из состава Евросоюза (Brexit), сообщает The Financial Times.

Как отмечает издание, защищаясь от риска потенциальных потерь в случае, если Великобритания завершит процедуру выхода из ЕС без заключения соглашения о торговле, банки вывели из так или иначе связанных с Великобританией активов 17% общего объема вложений, сократив их за год с июня 2016 года по июнь текущего года с 1,94 трлн евро до 1,59 трлн евро.

Европейская банковская организация отмечает: треть банков, опрошенных организацией, обеспокоены потенциальной правовой неопределенностью Brexit вокруг деривативов и других финансовых инструментов, а также вопроса защиты информации.

Ранее стало известно, что британская экономика утратила статус одной из пяти крупнейших экономик мира. По оценкам экспертов, если после Brexit Лондону не удастся заключить торговое соглашение с ЕС, к 2030 году это обойдется британскому бюджету в 400 млрд фунтов.