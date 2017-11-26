Россия выиграла смешанную эстафету по биатлону на этапе Кубка IBU

Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете (2×6 км + 2×7,5 км) на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU)в Шушене (Норвегия).

Команда в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Услугиной, Александра Поварницына и Алексея Слепова показала результат 1 час 17 минут 14,7 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.

Между тем в супермиксте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде россияне Виктория Сливко и Матвей Елисеев стали лишь восьмыми, проиграв лидерам гонки австрийцам больше минуты.