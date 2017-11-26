Курс биткоина превысил 9 тысяч долларов

Курс криптовалюты биткоин в ходе торгов 26 ноября перевалил за отметку в 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

По состоянию на 7:15 мск биткоин стоил 9 043 доллара. Затем криптовалюта несколько сдала позиции, в 11:00 мск за биткоин дают 8 971 доллар.

Курс биткоина на протяжение ноября демонстрирует поступательный рост. 2 ноября криптовалюта преодолела отметку в 7 тысяч долларов. 17 ноября — 8 тысяч долларов.

25 ноября курс биткоина в рублевом исчислении превысил полмиллиона рублей.