СМИ рассказали о дефектных аккумуляторах пропавшей в Аргентине подлодки

Расследование министерства обороны Аргентины выявило нарушения при закупке аккумуляторов для подводной лодки ВМС страны «Сан-Хуан», местонахождение которой неизвестно с 15 ноября, сообщает La Nacion.

Проверка показала, что закупки осуществлялись в интересах определенных поставщиков — компаний Hawker Gmbh и Ferrostaal AG, причем из-за умышленного затягивания процесса были приобретены аккумуляторы с истекшим сроком годности. Кроме того, сообщается, что руководство ВМС Аргентины могло допустить нарушения в стандартах починки и замены аккумуляторов.

Напомним, субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В поисках подлодки принимает участие в том числе аварийно-спасательный отряд Военно-морского флота России. Ранее из России в Аргентину вылетел Ан-124 «Руслан».