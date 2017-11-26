Родченков пообещал ФИФА материалы о допинге в российском футболе

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков предоставит Международной федерации футбола (ФИФА) материалы о причастности российских футболистов к «государственной программе допинга», сообщает The Daily Mail.

О готовности Родченкова сотрудничать с ФИФА изданию рассказал его адвокат Джим Уолден. По словам юриста, бывший директор Московской антидопинговой лаборатории вывез из России доказательства систематического применения запрещенных веществ российскими футболистами.

При этом утверждается, что в использовании допинга замешаны 34 российских футболиста, в том числе члены национальной сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года. Конкретные фамилии при этом не приводятся.

Сообщения о доказательствах господдержки допинга в российском футболе появились на фоне подготовки к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году примет Россия и утверждений о стремлении Запада сорвать турнир. Так, руководитель сенатской комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что Совет Федерации располагает информацией о готовящейся «атаке» американских властей на ЧМ-2018.