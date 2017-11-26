Путин подписал закон об электронных закладных по ипотеке

Президент России Владимир Путин подписал проект изменений к федеральному закону «Об ипотеке», который вводят правила функционирования электронной закладной по ипотеке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с изменениями в электронной закладной должны быть отражены данные залогодателя и должника, название кредитного договора, сумма обязательства по ипотеке и срок уплаты этой суммы.

Залогодатель и залогодержатель ставят в закладной электронные подписи, затем документ фиксируется в органе регистрации прав вместе с заявлением о выдаче закладной. Заверяется закладная электронной подписью госрегистратора, после этого передается на хранение в депозитарий.