ЕС счел российский закон об иноагентах — СМИ угрозой

Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала заявлениев связи с принятием в России закона о средствах массовой информации — иностранных агентах.

Напомним, 25 ноября документ подписал президент РФ Владимир Путин. Закон, вступающий в силу с момента публикации, позволяет признавать иноагентами средства массовой информации, которые финансируются лицами, получающими деньги из иностранных источников, или напрямую из-за рубежа.

В ЕС данный закон назвали «еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России».

«Законодательство об иноагентах идет вразрез с обязательствами и обязанностями России в области прав человека, а распространение его действия на иностранные СМИ <…> представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ», — говорится в заявлении.

С критикой нового российского закона ранее уже выступил американский регулятор СМИ.