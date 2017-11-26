Россиянка Полина Богусевич выиграла «Детское Евровидение»

Представительница России Полина Богусевич одержала победу на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение», который завершился в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Песня «Крылья» в исполнении 14-летней россиянки набрала 188 очков. Второй результат показал представитель Грузии Григол Кипшидзе (185 очков), третьей стала австралийка Изабелла Кларк (172 балла).

Между тем страсти утихают и вокруг взрослого конкурса. Организаторы «Евровидения-2018» опубликовали список участников, в который включена и Россия. Напомним, в текущем году Россия не принимала участие в «Евровидении», поскольку организаторы конкурса в Киеве объявили российскую исполнительницу Юлию Самойлову персоной нон грата из-за посещения Крыма без разрешения Украины.