26 ноября 2017, 17:15
СМИ обвинили ФБР в замалчивании угрозы «российских хакеров»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США по меньшей мере год не предупреждало потенциальных жертв «российских хакеров» о потенциальной угрозе со стороны кибермошенников, сообщает Associated Press со ссылкой на собственное расследование.
По утверждению агентства, в ФБР знали, что мишенью «русских хакеров», предположительно из группировки Fancy Bear, являлись около 80 госслужащих, представителей военного ведомства и разведки. При этом предупреждения от ФБР об угрозе взлома получили лишь несколько человек.
В ФБР отказались ответить на вопросы агентства в данной связи, подчеркнув, что «регулярно информируют лица и организации о потенциальных угрозах, которым подвергаются их данные».
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