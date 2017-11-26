СМИ обвинили ФБР в замалчивании угрозы «российских хакеров»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США по меньшей мере год не предупреждало потенциальных жертв «российских хакеров» о потенциальной угрозе со стороны кибермошенников, сообщает Associated Press со ссылкой на собственное расследование.

По утверждению агентства, в ФБР знали, что мишенью «русских хакеров», предположительно из группировки Fancy Bear, являлись около 80 госслужащих, представителей военного ведомства и разведки. При этом предупреждения от ФБР об угрозе взлома получили лишь несколько человек.

В ФБР отказались ответить на вопросы агентства в данной связи, подчеркнув, что «регулярно информируют лица и организации о потенциальных угрозах, которым подвергаются их данные».