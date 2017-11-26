Мемория. Вадим Хамутцких

26 ноября 1969 года родился Вадим Хамутцких, волейболист и тренер.

Личное дело

Вадим Анатольевич Хамутцких (48 лет) родился в городе Аша Челябинской области. В 7 лет начал заниматься волейболом в городской спортивной секции. Затем учился в спортивном интернате в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1989 году его пригласили в волейбольную команду «Торпедо» (Челябинск), игравшую во второй лиге чемпионата СССР.

Через год Хамутцких был призван в армию. Служил в военно-строительных отрядах в Архангельской области и Коми АССР. За время службы овладел массой профессий - работал и плотником, и каменщиком, и стропальщиком.

После демобилизации в 1990-м вернулся в свой родной город Аша, о продолжении серьезной карьеры в волейболе даже не думал. Собирался поехать к старшему брату Игорю на Уральский автомобильный завод в Миассе, поступить в техникум. Мать, ничего не сказав сыну, позвонила его тренеру и сообщила, что Вадим вернулся. Тренер вызвал его в Челябинск.

Позже Хамутцких перебрался в Ростов, тренировался в местном армейском спортивном клубе, из которого в 1993 году был приглашен в белгородский волейбольный клуб «Белогорье».

Главным тренером «Белогорья» стал Геннадий Шипулин. За короткое время Шипулину удалось превратить заурядный провинциальный клуб во флагмана российского волейбола. Многочисленные победы в России и триумфы в Лиге чемпионов даже дали повод в начале нынешнего века называть Белгород «волейбольной столицей Европы».

В этой команде Вадим Хамутцких выступал в течение тринадцати лет - до 2006 года, за исключением двух сезонов, проведенных в турецком клубе «Эрдемирспор» (Карадениз Эрегли).

В мае 1996 года Вадим Хамутцких дебютировал в сборной команде России по волейболу, проводившей в Пекине матч Мировой лиги с командой Японии. В том же году сыграл на Олимпийских играх в Атланте, на которых российская сборная заняла 4-е место.

В 1998 году главным тренером сборной стал Геннадий Шипулин. В 1999 году сборная России выиграла Кубок мира. За эту победу Вадиму Хамутцких было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

В 2000 году в составе российской сборной он стал серебряным призером Олимпиады в Сиднее. На олимпиаде 2004 года - бронзовым призером. На многих турнирах, в том числе Олимпийских играх в Сиднее, Хамутцких выполнял функции капитана национальной команды.

В 2004 году Шипулин покинул сборную России. Его сменил Зоран Гаич. При Гаиче – в 2005 и 2006 годах - Хамутцких не вызывался в сборную. В сезоне 2006-07 он отправился в Казань играть за местный клуб «Динамо-Таттрансгаз». Клуб стал чемпионом России, выбив «Белогорье» из борьбы за титул уже в четвертьфинальной серии.

Весной 2007 года Хамутцких был возвращен в состав сборной ее новым тренером Владимиром Алекно и вновь стал капитаном. На чемпионате Европы, проходившем в том же году в Москве, Вадима признали лучшим связующим.

В сезоне-2007/08 выступал за новоуренгойский «Факел».

В 2008 году Хамутцких стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине — четвертой Олимпиады в его карьере. После пекинской Олимпиады вернулся в «Белогорье». Даниэле Баньоли, сменивший Владимира Алекно на посту главного тренера сборной России, также призывал в команду многоопытного связующего, и Вадим Хамутцких сыграл на чемпионате Европы в Турции.

В 2009—2011 годах Хамутцких играл за «Ярославич». Летом 2011 года вернулся в «Белогорье», не утратив, несмотря на возраст, отличительных черт своей игры — изобретательных и быстрых передач, нестандартных подач, «фирменных» обманных ударов-скидок двумя руками.

С ноября 2012 года Вадим Хамутцких выступал за «Белогорье» в качестве играющего тренера, с января 2013 года снова играл за «Ярославич».

На Матче звезд-2013 выполнял обязанности главного тренера команды Тетюхина.

В следующем году Матч звезд был посвящен чествованию самого Вадима Хамутцких и его многолетнего партнера по сборной России Константина Ушакова.

В июне 2013 года Вадим Хамутцких стал главным тренером «Газпром-Югры», одновременно входил в заявку сургутской команды в качестве игрока, выходил на площадку в двух стартовых матчах чемпионата России, но по ходу сезона сосредоточился на тренерской работе. Под его руководством «Газпром-Югра» заняла 4-е место в Кубке России, что явилось лучшим достижением клуба за все время участия в этом соревновании.

В чемпионате страны команда заняла восьмое место, проиграв серию плей-офф нижегородской «Губернии». По окончании сезона Вадим Хамутцких подал в отставку с поста главного тренера сургутской команды.

С октября 2014 года работал старшим тренером «Технолога-Белогорья» — второй команды белгородского клуба, выступающей в высшей лиге «Б» чемпионата России. В сентябре 2015 года вошел в штаб основной команды. В сезоне-2015/16 работал в ней в должности старшего тренера. В июле 2017 года Вадим Хамутцких вернулся на пост тренера «Технолога-Белогорье».

Входит в состав правления федерации волейбола Белгородской области.

Чем знаменит

Вадим Хамутцких – легенда отечественного волейбола, один из самых харизматичных, эмоциональных и артистичных российских волейболистов. 7-кратный чемпион России, 6-кратный обладатель Кубка России, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка мира (1999), победитель Мировой лиги (2002), трехкратный призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы.

Играл на позиции связующего – игрока, который наносит второй удар по мячу после его приема от соперников. Цель связующего — подбросить мяч так, чтобы создать нападающему выгодную позицию для нанесения атакующего удара, который не смогут отразить соперники. Иногда связующего называют «серым кардиналом», поскольку он «делает» игру, хоть и не находится в первых рядах. Хамутцких называют одним из лучших связующих в российском волейболе.

За карьеру игрока Вадим Хамутцких провел 237 официальных матчей за сборную России, набрал 421 очко и 80 отыгранных подач.

О чем надо знать

Вадим Хамутцких стал первым российским игроком, выступающим в национальных соревнованиях не под фамилией, а под прозвищем — с сезона-2011/12 волейболист носил майку с надписью «Борода».

В английской транслитерации в слове «Хамутцких» - 13 букв. Из-за труднопроизносимой фамилии на международных соревнованиях он выступал в майке с надписью «Vadim».

Прямая речь

О перелетах для участия в играх Мировой лиги: «Самое тяжелое - это смена часовых поясов. Бывало так, что мы из Москвы перемещались в Юго-Восточную Азию, потом сразу в Южную Америку, и ты уже не понимаешь - где день, а где ночь. Еще был сезон: месяц вне дома, на предварительном этапе последний тур в Австралии, оттуда прямиком в Аргентину на финал. Меня знакомый один потом спросил - как дела, где был? А я просто взял в руки глобус и крутанул его».

О переходе от игровой карьеры к тренерской: «Все произошло довольно спокойно, без нервотрепок. Тренер – значит тренер. Хотя руки и тело по-прежнему рвутся в бой, от этого никуда не денешься. Но не всегда все можно объяснить словами, иногда проще показать один раз. И люди сразу понимают, о чем идет речь».

О возвращении Хамутцких в сборную России в 2007 году (Спорт экспресс, 28 мая 2007 года): «В стартовом составе сборной России на позиции связующего вышел человек, чьего возвращения ждали так долго, - старый-новый капитан команды Вадим Хамутцких. 37-летний ветеран на все сто оправдал надежды публики. На протяжении всей встречи он был и мозгом, и душой сборной. Сразу же включив максимальные скорости, Хамутцких раз за разом ловил на себе удивленные взгляды соперников и срывал аплодисменты - как от болельщиков, так и от партнеров».

7 фактов о Вадиме Хамутцких

Прозвище Вадима Хамутцких «Борода» прилепилось к нему еще в Челябинске. По собственному признанию спортсмена, «детскую» бороду он начал носить еще до армии. После службы также решил не бриться.

Во время службы в армии Хамутцких категорически отказался от предложения стать ефрейтором, поскольку тогда в стройбате это звание «совсем жестко не котировалось». По его собственному признанию, чтобы остаться рядовым, пришлось даже сесть на гауптвахту.

За время игры в составе команды «Белогорье» закончил Белгородский педагогический институт.

За красивую игру фанаты присвоили Вадиму Хамутцких своеобразный волейбольный «Оскар». Он получил его как «блистательный Актер волейбольной площадки, непревзойденный Маэстро волейбола, Царь и Бог второй передачи».

Хамутских награжден орденом Дружбы (2009), а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II (2005, 2001).

У Вадима Хамутцких спортивная семья: жена Татьяна профессионально играла в бадминтон, старшая дочь Олеся - кандидат в мастера спорта по волейболу. Также есть дочь Станислава.

В Белгороде у семьи Хамутцких есть небольшой бизнес - несколько заправочных станций с фирменным названием «Девятка» (игровой номер Вадима). В основном дело контролирует супруга волейболиста.

Материалы о Вадиме Хамутцких:

Биография Вадима Хамутцких

«Стройбатя» волейбола. RG.ru, 07.06.2011

Неофициальный сайт Вадима Хамутцких

Статья о Вадиме Хамутцких в Википедии