Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 ноября 2017, воскресенье, 13:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Пенсионерка попала под машину при переходе одной из тюменских улиц на красный свет
Супермаркет «Перекресток» в Тюменской области обвинили в продаже хлеба с иглой в мякише (ФОТО)
Тоболяки пытаются спасти замерзающего на реке Аремзянке лебедя
Тоболяки пытаются спасти замерзающего на реке Аремзянке лебедя (ФОТО)
Житель Тюменской области может получить до 10 лет колонии за полграмма «спайса»
#Разное
#Общество
Ученые открыли влияние крепкого алкоголя на сексуальность
Честно об экономике. И не только.
Капремонт. Платить придется!
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
26 ноября 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Вадим Хамутцких

Вадим Хамутцких
Вадим Хамутцких
Купава

26 ноября 1969 года родился Вадим Хамутцких, волейболист и тренер.

 

Личное дело

Вадим Анатольевич Хамутцких (48 лет) родился в городе Аша Челябинской области. В 7 лет начал заниматься волейболом в городской спортивной секции. Затем учился в спортивном интернате в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1989 году его пригласили в волейбольную команду «Торпедо» (Челябинск), игравшую во второй лиге чемпионата СССР.

Через год Хамутцких был призван в армию. Служил в военно-строительных отрядах в Архангельской области и Коми АССР. За время службы овладел массой профессий - работал и плотником, и каменщиком, и стропальщиком.

После демобилизации в 1990-м вернулся в свой родной город Аша, о продолжении серьезной карьеры в волейболе даже не думал. Собирался поехать к старшему брату Игорю на Уральский автомобильный завод в Миассе, поступить в техникум. Мать, ничего не сказав сыну, позвонила его тренеру и сообщила, что Вадим вернулся. Тренер вызвал его в Челябинск.

Позже Хамутцких перебрался в Ростов, тренировался в местном армейском спортивном клубе, из которого в 1993 году был приглашен в белгородский волейбольный клуб «Белогорье».

Главным тренером «Белогорья» стал Геннадий Шипулин. За короткое время Шипулину удалось превратить заурядный провинциальный клуб во флагмана российского волейбола. Многочисленные победы в России и триумфы в Лиге чемпионов даже дали повод в начале нынешнего века называть Белгород «волейбольной столицей Европы».

В этой команде Вадим Хамутцких выступал в течение тринадцати лет - до 2006 года, за исключением двух сезонов, проведенных в турецком клубе «Эрдемирспор» (Карадениз Эрегли).

В мае 1996 года Вадим Хамутцких дебютировал в сборной команде России по волейболу, проводившей в Пекине матч Мировой лиги с командой Японии. В том же году сыграл на Олимпийских играх в Атланте, на которых российская сборная заняла 4-е место.

В 1998 году главным тренером сборной стал Геннадий Шипулин. В 1999 году сборная России выиграла Кубок мира. За эту победу Вадиму Хамутцких было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

В 2000 году в составе российской сборной он стал серебряным призером Олимпиады в Сиднее. На олимпиаде 2004 года - бронзовым призером. На многих турнирах, в том числе Олимпийских играх в Сиднее, Хамутцких выполнял функции капитана национальной команды.

В 2004 году Шипулин покинул сборную России. Его сменил Зоран Гаич.  При Гаиче – в 2005 и 2006 годах - Хамутцких не вызывался в сборную. В сезоне 2006-07 он отправился в Казань играть за местный клуб «Динамо-Таттрансгаз». Клуб стал чемпионом России, выбив «Белогорье» из борьбы за титул уже в четвертьфинальной серии.

Весной 2007 года Хамутцких был возвращен в состав сборной ее новым тренером Владимиром Алекно и вновь стал капитаном. На чемпионате Европы, проходившем в том же году в Москве, Вадима признали лучшим связующим.

В сезоне-2007/08 выступал за новоуренгойский «Факел».

В 2008 году Хамутцких стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине — четвертой Олимпиады в его карьере. После пекинской Олимпиады вернулся в «Белогорье». Даниэле Баньоли, сменивший Владимира Алекно на посту главного тренера сборной России, также призывал в команду многоопытного связующего, и Вадим Хамутцких сыграл на чемпионате Европы в Турции.

 

В 2009—2011 годах Хамутцких играл за «Ярославич». Летом 2011 года вернулся в «Белогорье», не утратив, несмотря на возраст, отличительных черт своей игры — изобретательных и быстрых передач, нестандартных подач, «фирменных» обманных ударов-скидок двумя руками.

С ноября 2012 года Вадим Хамутцких выступал за «Белогорье» в качестве играющего тренера, с января 2013 года снова играл за «Ярославич».

На Матче звезд-2013 выполнял обязанности главного тренера команды Тетюхина.

В следующем году Матч звезд был посвящен чествованию самого Вадима Хамутцких и его многолетнего партнера по сборной России Константина Ушакова.

В июне 2013 года Вадим Хамутцких стал главным тренером «Газпром-Югры», одновременно входил в заявку сургутской команды в качестве игрока, выходил на площадку в двух стартовых матчах чемпионата России, но по ходу сезона сосредоточился на тренерской работе. Под его руководством «Газпром-Югра» заняла 4-е место в Кубке России, что явилось лучшим достижением клуба за все время участия в этом соревновании.

В чемпионате страны команда заняла восьмое место, проиграв серию плей-офф нижегородской «Губернии». По окончании сезона Вадим Хамутцких подал в отставку с поста главного тренера сургутской команды.

С октября 2014 года работал старшим тренером «Технолога-Белогорья» — второй команды белгородского клуба, выступающей в высшей лиге «Б» чемпионата России. В сентябре 2015 года вошел в штаб основной команды. В сезоне-2015/16 работал в ней в должности старшего тренера. В июле 2017 года Вадим Хамутцких вернулся на пост тренера «Технолога-Белогорье».

Входит в состав правления федерации волейбола Белгородской области.

 

Чем знаменит

 
Фото: Купава

Вадим Хамутцких – легенда отечественного волейбола, один из самых харизматичных, эмоциональных и артистичных российских волейболистов. 7-кратный чемпион России, 6-кратный обладатель Кубка России, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка мира (1999), победитель Мировой лиги (2002), трехкратный призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы.

Играл на позиции связующего – игрока, который наносит второй удар по мячу после его приема от соперников. Цель связующего — подбросить мяч так, чтобы создать нападающему выгодную позицию для нанесения атакующего удара, который не смогут отразить соперники. Иногда связующего называют «серым кардиналом», поскольку он «делает» игру, хоть и не находится в первых рядах. Хамутцких называют одним из лучших связующих в российском волейболе.

За карьеру игрока Вадим Хамутцких провел 237 официальных матчей за сборную России, набрал 421 очко и 80 отыгранных подач.

 

О чем надо знать

Вадим Хамутцких стал первым российским игроком, выступающим в национальных соревнованиях не под фамилией, а под прозвищем — с сезона-2011/12 волейболист носил майку с надписью «Борода».

В английской транслитерации в слове «Хамутцких» - 13 букв. Из-за труднопроизносимой фамилии на международных соревнованиях он  выступал в майке с надписью «Vadim».

 

Прямая речь

О перелетах для участия в играх Мировой лиги: «Самое тяжелое  - это смена часовых поясов. Бывало так, что мы из Москвы перемещались в Юго-Восточную Азию, потом сразу в Южную Америку, и ты уже не понимаешь - где день, а где ночь. Еще был сезон: месяц вне дома, на предварительном этапе последний тур в Австралии, оттуда прямиком в Аргентину на финал. Меня знакомый один потом спросил - как дела, где был? А я просто взял в руки глобус и крутанул его».

О переходе от игровой карьеры к тренерской: «Все произошло довольно спокойно, без нервотрепок. Тренер – значит тренер. Хотя руки и тело по-прежнему рвутся в бой, от этого никуда не денешься. Но не всегда все можно объяснить словами, иногда проще показать один раз. И люди сразу понимают, о чем идет речь».

О возвращении Хамутцких в сборную России в 2007 году (Спорт экспресс, 28 мая 2007 года): «В стартовом составе сборной России на позиции связующего вышел человек, чьего возвращения ждали так долго, - старый-новый капитан команды Вадим Хамутцких. 37-летний ветеран на все сто оправдал надежды публики. На протяжении всей встречи он был и мозгом, и душой сборной. Сразу же включив максимальные скорости, Хамутцких раз за разом ловил на себе удивленные взгляды соперников и срывал аплодисменты - как от болельщиков, так и от партнеров».

 

7 фактов о Вадиме Хамутцких

  • Прозвище Вадима Хамутцких «Борода» прилепилось к нему еще в Челябинске. По собственному признанию спортсмена, «детскую» бороду он начал носить еще до армии. После службы также решил не бриться.
  • Во время службы в армии Хамутцких категорически отказался от предложения стать ефрейтором, поскольку тогда в стройбате это звание «совсем жестко не котировалось». По его собственному признанию, чтобы остаться рядовым, пришлось даже сесть на гауптвахту.
  • За время игры в составе команды «Белогорье» закончил Белгородский педагогический институт.
  • За красивую игру фанаты присвоили Вадиму Хамутцких своеобразный волейбольный «Оскар». Он получил его как «блистательный Актер волейбольной площадки, непревзойденный Маэстро волейбола, Царь и Бог второй передачи».
  • Хамутских награжден орденом Дружбы (2009), а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II (2005, 2001).
  • У Вадима Хамутцких спортивная семья: жена Татьяна профессионально играла в бадминтон, старшая дочь Олеся - кандидат в мастера спорта по волейболу. Также есть дочь Станислава.
  • В Белгороде у семьи Хамутцких есть небольшой бизнес - несколько заправочных станций с фирменным названием «Девятка» (игровой номер Вадима). В основном дело контролирует супруга волейболиста.

 

Материалы о Вадиме Хамутцких:

Биография Вадима Хамутцких

«Стройбатя» волейбола. RG.ru, 07.06.2011

Неофициальный сайт Вадима Хамутцких

Статья о Вадиме Хамутцких  в Википедии

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Борис Титов
Борис Титов объявил об участии в президентских выборах
Биткоин
Курс биткоина превысил 9 тысяч долларов
Григорий Родченков
Родченков пообещал ФИФА материалы о допинге в российском футболе
Сергей Ковалев
Россиянин Ковалев завоевал титул чемпиона мира WBO
Российский флаг в Крыму
Власти Крыма начали готовить иски против санкций
Архив новостей

Самое читаемое

Сулейман Керимов
Задержание Керимова как предвестник серьезных проблем
Дмитрий Хворостовский в Красноярске 2 июня 2017 года
Хворостовский. Последний концерт на родине
Игорь Плотницкий
Донецкий ополченец рассказал о бегстве главы ЛНР в Россию
Специальные бутылки фирмы Berlinger для допинг проб
МОК назвал новых подозреваемых в допинге россиян
Портрет Фредерика Шопена (фрагмент). Мария Водзинская, 1836
Диагноз Шопена подтвердился через полтора века после смерти
12:52 Европейские банки вывели 350 млрд евро из-за Brexit
12:32 Родченков пообещал ФИФА материалы о допинге в российском футболе
12:07 В правительстве Крыма начали готовить иски против санкций
11:44 Курс биткоина превысил 9 тысяч долларов
11:20 Борис Титов объявил об участии в президентских выборах

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Вадим Хамутцких
Вадим Хамутцких
26 ноября 1969 года родился Вадим Хамутцких, волейболист и тренер.
11:08 Куратор СМИ в США пожаловался на «незеркальность» российского закона
10:51 Иран пригрозил Европе увеличением дальности полета ракет
10:35 Подлодку «Сан-Хуан»перед исчезновением покинули два моряка
10:14 В Краснодарском крае убит офицер Росгвардии
10:02 СМИ раскрыли план Японии по покорению Луны
09:41 Мугабе получит от властей Зимбабве 10 млн долларов
09:23 Путин подписал закон об электронных закладных по ипотеке
09:14 Трамп обвинил CNN в создании неверного образа США в мире
08:58 Россиянин Ковалев завоевал титул чемпиона мира по версии WBO
25.11 21:03 Порошенко призвал Россию покаяться за голодомор
25.11 20:24 Минобороны РФ показало авиаудар по боевикам в Сирии
25.11 20:10 Белоруса заставили снять «победные» наклейки на въезде в Литву
25.11 19:51 Пучдемон начал избирательную кампанию из бельгийского отеля
25.11 19:39 Курс биткоина превысил 0,5 млн рублей
25.11 18:57 Жириновский предсказал эпоху «цифровой демократии»
25.11 18:54 Собянин подсчитал лишних людей в России
25.11 18:29 Путин подписал закон о СМИ — иностранных агентах
25.11 17:04 Президент Судана рассказал о переговорах по созданию военной базы РФ
25.11 16:23 Памфилова запросила 40 тысяч видеокамер на выборы президента
25.11 15:55 Видеоблогер предупредил о дефекте корпуса iPhone X
25.11 15:43 Число жертв теракта в синайской мечети выросло до 305 человек
25.11 14:49 Преемник Плотницкого назначил представителя на Минских переговорах
25.11 14:29 Кудрин заявил об отсутствии претензий на пост президента
25.11 14:10 Заммэра Москвы анонсировал открытие международного автовокзала
25.11 13:41 Латвийские эксперты подсчитали русскоязычных ботов в Twitter
25.11 13:04 Кудрин предсказал людям «почти бессмертие» через 10-15 лет
25.11 12:57 Суд Парижа оценил нападение на газету Liberation в 25 лет тюрьмы
25.11 12:46 Президент Чехии поддержал «Северный поток-2»
25.11 12:31 Народный совет ЛНР принял отставку Плотницкого
25.11 11:29 Россия выделила деньги на реконструкцию мечети в Алеппо
25.11 11:20 Московский Институт иностранных языков лишился лицензии
25.11 10:33 «Черная пятница» довела капитал создателя Amazon до рекорда
25.11 10:21 Главком ВСУ запустил подготовку к вводу миротворцев в Донбасс
25.11 10:08 Египет начал «мстить за мучеников» взорвавшим мечеть боевикам
25.11 09:53 Time ответил на «отказ» Трампа стать человеком года
24.11 21:02 Через четверть века Армения перестанет производить коньяк
24.11 20:33 Минобороны показало авиаудар Ту-22М3 в Сирии
24.11 20:24 В Лондоне две станции метро закрыты из-за информации о стрельбе
24.11 20:10 Церковь Швеции отказалась считать бога мужчиной
24.11 20:03 Спонтанная жестикуляция в русском языке не зависит от грамматики
24.11 19:50 Из-за обрушения асфальта пострадали четверо москвичей
24.11 19:45 Плотницкий ушел в отставку
24.11 19:32 Источник сообщил о двух пострадавших после взрыва газа в доме в Мурманске
24.11 19:07 Минздрав предложил прятать витрины с алкоголем за ширмами
24.11 18:38 В ФАС заявили о начале проверки слияния RuTaxi и Fasten
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.