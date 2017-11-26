IAAF продлила отстранение ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз ассоциации.

В релизе отмечается: «Совет ИААФ подтвердил рекомендацию рабочей группу по восстановлению членства России о невосстановлении данной организации».

Напомним, отстранение действует с 2015 года, когда разразился допинговый скандал вокруг российских спортсменов.

Отстранение ВФЛА означает, что российские легкоатлеты не вправе участвовать в соревнованиях под эгидой IAAF.