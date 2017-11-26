26 ноября 2017, 16:55
IAAF продлила отстранение ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз ассоциации.
В релизе отмечается: «Совет ИААФ подтвердил рекомендацию рабочей группу по восстановлению членства России о невосстановлении данной организации».
Напомним, отстранение действует с 2015 года, когда разразился допинговый скандал вокруг российских спортсменов.
Отстранение ВФЛА означает, что российские легкоатлеты не вправе участвовать в соревнованиях под эгидой IAAF.
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