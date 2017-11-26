Иран пригрозил Европе увеличением дальности полета ракет

Заместитель командующего Корпусом стражей иранской революции бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что в случае угрозы со стороны европейских стран Иран может принять меры, сообщает информагентство FARS.

Салами отметил: «Пока мы не чувствуем угрозы со стороны Европы, мы не увеличиваем дальность полета наших ракет. Но если Европа захочет нам угрожать, мы увеличим дальность» (цитата по «Интерфаксу»).

Как отметил генерал, в настоявшее время радиус поражения иранских ракет достигает 2 тысяч км, причем «это не по технологическим причинам», намекнув, что Тегеран располагает техническими возможностями увеличения дальности полета ракет. По словам Салами, сейчас это отвечает стратегической доктрине Ирана.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что в американском Конгрессе разрабатывают поправки к ядерному соглашению с Ираном, чтобы «предотвратить разработку Ираном межконтинентальной баллистической ракеты».