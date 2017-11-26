Генсек Совета Европы допустил снятие санкций с России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что СЕ рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций, сообщает The Financial Times.

Отметим, после вхождения Крыма в состав России, который Запад объявил незаконной аннексией украинской территории, Россию лишили права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В интервью изданию Ягланд заявил: в Совете Европы опасаются, что Россия покинет организацию в знак протеста против санкций, что может стать серьезным ударом в сфере защиты прав человека в мире, а цель СЕ — обеспечивать «защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте».

При этом Ягланд подчеркнул: «Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что в ПАСЕ «уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными».