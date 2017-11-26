Кадыров заявил о невиновности осужденных за убийство Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», что не верит в виновность осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Кадыров заявил: «По моим пониманиям, по моей информации — они не виноваты. И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно. Кому-то это нужно было там, какие-то у него свои грехи, убили Немцова — опять же свалили на Кадырова. Все вовсю говорят: Кадыров убил Немцова! Немцов — лично для меня, и для команды нашей — он был более благоприятным персонажем» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Чечни также отметил: «Я не знаю, кому это надо было. Кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников, и так бывает у нас, ошибочные решения. Я думаю, что история даст оценку и поставит все на свои места».

Напомним, по делу об убийстве Бориса Немцова осуждены пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, приговорен к 20 годам строгого режима. Остальные фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.