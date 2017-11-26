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26 ноября 2017, 18:56
отставки-назначения Рамзан Кадыров Чечня

Кадыров рассказал о мечте оставить пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Правительство РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», что мечтает оставить пост главы региона.

Кадыров рассказал: «Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед руководством государства и перед народом это очень сложно. Ну, не то что я устал, что я не хочу служить. А то, что я считаю, что пришло время» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Кадыров подчеркнул, что принимать решение о назначении главы региона — «прерогатива руководства государства», хотя «если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне».

Напомним, Рамзан Кадыров руководит Чечней с февраля 2007 года. В течение двух лет до того, в 2005-2007 годах, Кадыров был премьер-министром республики при президенте Алу Алханове.

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