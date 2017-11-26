В РФС сочли глупостью обвинения в допинге российских футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что утверждения об участии российских футболистов в «государственной программе допинга» являются «полнейшей глупостью», сообщает РБК.

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что предоставит Международной федерации футбола (ФИФА) материалы о причастности российских футболистов к «государственной программе допинга».

Колосков отметил: «Если появится на сайте ФИФА, то есть возможность порассуждать. А пока это дешевая провокация, цель которой втянуть всех всех в дискуссию».

Представитель РФС также заявил, что может «подтвердить: ФИФА провела анализы, и они показали, что за последние несколько лет только 0,02% футболистов замечены в употреблении допинга».

По мнению Колоскова, Родченков поднял тему допинга в российском футболе, «так как его забыли».