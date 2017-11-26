Россиянин Ковалев завоевал титул чемпиона мира по версии WBO

Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Бой транслировал в прямом эфире Первый канал.

В бою, который состоялся в Нью-Йорке, Ковалев победил благодаря техническому нокауту во втором раунде. В целом поединок продлился 12 раундов.

Таким образом, на счету Ковалева теперь 31 победа (27 из них — нокаутом), два поражения и одна ничья. При этом против Шабранского Ковалев вышел после двух поражений от американца Андре Уорда.