Куратор СМИ в США пожаловался на «незеркальность» российского закона

Американский Совет управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG) — правительственное агентство, курирующее в США средства массовой информации — прокомментировал принятие в России закона о СМИ — иностранных агентах, сообщает РИА Новости.

Напомним, 25 ноября документ подписал президент РФ Владимир Путин. Закон, вступающий в силу с момента публикации, позволяет признавать иноагентами средства массовой информации, которые финансируются лицами, получающими деньги из иностранных источников, или напрямую из-за рубежа.

Закон о СМИ-иноагентах позиционируется как реакция российских властей на действия США в отношении телеканала RT — американский Минюст обязал его зарегистрироваться в качестве иноагента.

Однако директор BBG Джон Лэнсинг обнародовал заявление, в котором объявил новый российский закон нарушением принципа взаимности, поскольку американские СМИ — «Голос Америки» и «Радио Свобода» якобы не имеют тех же возможностей распространения, которые предоставлены RT и Sputnik: «Российским СМИ, включая RT и Sputnik, предоставлена возможность свободно действовать в Соединенных Штатах, и (их программы) могут передавать кабельные телестанции и FM-радиостанции. Однако международным медиаресурсам США, включая "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", запрещено иметь телевидение и радио в России».

Лэнсинг также отметил: «BBG был бы рад, если бы нынешний акцент на взаимность между российскими и американскими СМИ завершился бы предоставлением компаниям США, включая международные медиаресурсы США, такие как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", тех же прав и возможностей в России, которыми обладают российские сети в США».

Куратор американских СМИ утверждает: «Хотя мы и не будем рассуждать о том, как новые шаги российского правительства повлияют на нашу журналистскую работу, любое определение таких шагов, как действия по принципу взаимности, жестко искажают действительность».