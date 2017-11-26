В правительстве Крыма начали готовить иски против санкций

Руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что крымские власти начали подготовку к судебному оспариванию санкций, введенных против Крыма после присоединения полуострова к России, сообщает РИА Новости.

Молохов отметил: «Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно». При этом какие-либо фамилии Молохов не назвал.

Вторым направлением является оспаривание санкций против Крыма в целом, отметил Молохов: «Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы».

Первые иски по оспариванию санкций могут быть поданы в 2018 году, отметил Молохов.