СМИ раскрыли план Японии по покорению Луны

Власти Японии намерены сотрудничать с NASA для отправки своих астронавтов на поверхность Луны, сообщает Yomiuru.

Ожидается, что Япония примет участие в проекте по созданию окололунной станции Deep Space Gateway, которая предположительно будет выведена на орбиту Луны в 2024-2026 годах. Власти Японии полагают, что это позволит стране отправлять собственных астронавтов в составе пилотируемых миссий на поверхность Луны.

Об участии в проекте Deep Space Gateway уже объявили Роскосмос и NASA. Глава Роскосмоса Игорь Комаров рассказал: «На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии Марса».

Предполагается также, что к проекту могут присоединиться Китай, Индия, Бразилия.