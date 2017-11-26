Москалькова потребовала проверить лишение паспортов РФ тысяч крымчан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала организовать комплексную проверку фактов лишения жителей Крыма паспортов Российской Федерации, сообщает «Интерфакс».

Выступая перед журналистами в Севастополе, омбудсмен заявила, что получила ряд обращений жителей Крыма в данной связи. Москалькова подчеркнула, что обратилась к правительству, чтобы провести комплексную проверку полученных обращений: «По одним данным, 4-4,5 тысячи граждан лишены паспортов, по другим данным — две. Нужно составить реестр. Я уже написала обращение в МВД, буду выделять своих сотрудников».

Москалькова также призвала к паспортной амнистии, если «людям было выдано главное удостоверение личности — российский паспорт — с нарушением неких технических вопросов».

«Если человек хочет оставаться в России, быть гражданином России, это единственное его место жительства и жилья, то, мне кажется, нужно переоформить и дать этому человеку быть гражданином России», — резюмировала омбудсмен.