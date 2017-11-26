Мугабе получит от властей Зимбабве 10 млн долларов

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе получит от властей государства не менее 10 млн долларов, рассказал The Guardian высокопоставленный чиновник в Зимбабве, знакомый с деталями соглашения.

По словам собеседника издания, Мугабе получит около 5 млн долларов наличными незамедлительно, а в течение нескольких месяцев — дополнительные платежи. Кроме того, за Мугабе сохранят президентскую зарплату в размере 150 тысяч долларов.

Некая сумма по соглашению будет выплачена и супруге экс-президента Грейс Мугабе, ее размер не уточняется. Бывшая первая леди также будет пожизненно получать зарплату в размере около 75 тысяч долларов.

Кроме того, из бюджета Зимбабве будут оплачиваться расходы экс-президента и его жены на медицинское обслуживание, охрану, обслуживающий персонал и зарубежные путешествия. Роберт и Грейс Мугабе и далее смогут пользоваться своим особняком в Хараре.

Напомним, 5 ноября военные Зимбабве поместили Роберта Мугабе под домашний арест. После того, как парламент запустил процедуру импичмента, Мугабе объявил об отставке. 24 ноября бывший первый вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва вступил в должность президента страны.