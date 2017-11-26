26 ноября 2017, 10:14
В Краснодарском крае убит офицер Росгвардии
В Армавире Краснодарского края убит временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Армавира, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.
В сообщении говорится, что ночью 26 ноября врио начальника отдела вневедомственной охраны стал свидетелем конфликта в городском ресторане. Мужчина попытался предотвратить конфликт, однако получил огнестрельное ранение. Офицер Росгвардии скончался в больнице.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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