В Краснодарском крае убит офицер Росгвардии

В Армавире Краснодарского края убит временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Армавира, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.

В сообщении говорится, что ночью 26 ноября врио начальника отдела вневедомственной охраны стал свидетелем конфликта в городском ресторане. Мужчина попытался предотвратить конфликт, однако получил огнестрельное ранение. Офицер Росгвардии скончался в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.