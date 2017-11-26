Минтруд опроверг план введения общественного контроля над кабмином

Министерство труда и социального развития России опровергло сообщения о проработке плана введения общественного контроля за правительством РФ, которое будет сформировано после президентских выборов, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ведомства заявили: «Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Минтруд России якобы "предлагает ввести общественный контроль над правительством", "хочет ввести общественный контроль над новым правительством, формирование которого начнется после президентских выборов", не соответствует действительности».

В Минтруде пояснили, что опубликованные для общественного обсуждения поправки в закон о госслужбе они не касаются членов правительства РФ: «Поправки касаются служащих федеральных государственных органов, органов власти субъектов РФ. Закон о государственной гражданской службе не распространяется на членов правительства России».