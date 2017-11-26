Глава ОАК подтвердил новое место работы Окулова

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь подтвердил, что бывший заместитель министра транспорта России Валерий Окулов будет работать в корпорации, передает ТАСС.

Напомним, 24 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал приказ об увольнении Окулова с поста замминистра транспорта, курирующего гражданскую авиацию. СМИ утверждали со ссылкой на источники, что отставка стала наказанием за крах «Вим-Авиа».

При этом появились неподтвержденные данные о переходе Окулова в ОАК.

Глава ОАК подтвердил, что Окулов «передаст дела и действительно переходит в ОАК», где будет заниматься гражданской авиацией. Конкретную должность бывшего замминистра в корпорации Слюсарь не назвал, однако уточнил, что Окулов перейдет в ОАК до конца года.

Слюсарь подчеркнул, что Окулова очень ждут в корпорации, так как он очень опытный специалист.