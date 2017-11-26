Песков рассказал о дипломатическом марафоне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире программы «Вести недели» о «дипломатическом марафоне» российского лидера, предпринятом в попытках добиться урегулирования сирийского конфликта, передает «Интерфакс».

Песков отметил: «Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться».

Напомним, 20 ноября Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом.

22 ноября в Сочи прошла встреча российского президента с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и иранским лидером Хасаном Рухани, по итогам которой было принято заявление по урегулированию сирийского конфликта.

Кроме того, по итогам встречи с Башаром Асадом Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.