Родченков заявил о просьбе Мутко «подставить» украинского спортсмена

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков настаивает на участии вице-премьера РФ, бывшего министра спорта Виталия Мутко в программе «господдержки» допинга в России, сообщает The Daily Mail со ссылкой на заявление адвоката Родченкова Джима Уолдена.

Уолден утверждает со слов Родченкова, что во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году экс-директор лаборатории трижды во время личных встреч обсуждал с Мутко вопросы допинга: «Предполагалось, что Родченков должен добавить допинг в мочу украинского конкурента, чтобы он выглядел грязным, и это позволило россиянину победить».

Имена спортсменов и вид спорта, в котором они выступали, не названы.

Ранее Уолден заявил, что Родченков предоставит Международной федерации футбола (ФИФА) материалы о причастности российских футболистов к «государственной программе допинга».